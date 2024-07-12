福建泉州聚焦惠企政策落實構建監督平台

圖為近日，福建省泉州台商投資區紀檢監察幹部通過“親清家園”平台開展線上日常巡查。（圖片來源：中央紀委國家監察網站 林娉婷攝） 中評社北京7月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，不久前，負責“親清家園”平台監督工作的福建省泉州台商投資區紀工委監察工委工作人員黃博華在開展線上日常巡查時，接收到平台彈出的一條異常數據：泉州台商投資區鑫星鞋業製造有限公司申請外貿發展獎勵資金連遭兩次退件。這引起了黃博華的注意。



倘若不符合條件，該公司為何還要一再發起申請？黃博華隨即找到公司負責人及審批人員進行核實，原來公司曾受到過行政處罰，在是否符合政策申報條件上，雙方存在分歧。對此，黃博華再次尋求相關業務部門對該政策作進一步解讀，確定該公司的情況不屬於嚴重失信行為，不在政策限制範圍內。因對政策理解不到位、資金兌現不及時，區紀工委監察工委對審批人員進行約談，並督促其嚴格對照審批條件，進行實質性審查後，及時向企業發放獎勵資金。



“連續兩次申請都沒通過，本來有點懊惱，不抱希望，沒想到還能收到這筆獎勵資金，很意外也很開心。”鑫星鞋業製造有限公司總經理呂麗碧面對前來回訪的區紀檢監察幹部表示。



作為經濟發展試點區域，泉州台商投資區地處泉州環灣城市核心區，是國家級台商投資區和經濟技術開發區，民營企業是其經濟發展的“主引擎”，惠企政策兌現能否及時到位，影響企業發展信心，更關乎著地方經濟社會的長遠發展。



此前，泉州台商投資區紀檢監察機關在全區展開一次營商環境“大起底”，多次深入企業、項目、部門談話瞭解、走訪查看，發現企業普遍對惠企政策不透明、清單不明晰、申報流程繁瑣及多主體、多層級、多頭審批等問題反映強烈。尤其在涉及改革“深水區”的關鍵領域，政策落實的“最後一公里”易出現梗阻。



“現有惠企政策多、涉及面廣、資金量大，日常線下監督受限於信息不對稱、人員不足等因素，難以對惠企政策落實開展全方位監督，借助大數據力量可為揪出隱藏其中的廉政風險點提供有力支撐……”一場頭腦風暴就此展開。



信息與數據的貫通，是實現精準監督的重要一環。對此，泉州台商投資區紀工委監察工委從“需求側”出發，緊盯惠企政策兌現“難、慢、遲、繁”等問題，運用“制度＋科技”手段，聯合區行政審批服務局搭建掌上政務“親清家園”智慧監督服務平台，力求以智慧模式實現監督智能化、高效化，為惠企政策落實、經濟高質量發展保駕護航。該平台將全區236項惠企獎補申報端口歸集到平台上，通過固化申報條件、申請材料、審批環節、審核標準、辦結時限等環節，逐一篩查風險點，並將全區152個部門、21類權力運行事項同惠企獎補方面現有業務系統數據、企業註冊主體數據等進行“數據碰撞”，在線植入對政策落實、審批服務、項目建設、履職行權等重點事項監督功能配置，精準篩查異常指標，自動觸發智能分級預警。



“企業或群眾在‘親清家園’平台上提交申請開始，‘三級雲監督’模式就開啟了，一旦出現不及時、審核超期或不作為、亂作為等異常行為，平台將自動向業務部門主管、紀檢監察機關發送預警信息，紀檢監察機關可實現及時跟進、督促落實。”泉州台商投資區紀工委監察工委有關負責同志介紹。