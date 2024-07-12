特首：逾13萬人才已到港　港正經歷轉型期

李家超表示，投資推廣署在今年上半年，已協助超過三百二十間內地及海外企業在港開設或拓展業務。（圖源：大公報） 中評社北京7月12日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日出席有關高質量發展研討會及企業頒獎禮致辭時表示，截至今年6月底，各項已優化的人才入境計劃共收到超過32萬宗申請，已批出近20萬宗，當中超過13萬名人才已到港。他亦指出，投資推廣署在今年上半年，已協助超過320間內地及海外企業在港開設或拓展業務，較去年同期上升4成，為香港經濟帶來超過380億元投資，創造超過3500個職位。



約50重點企業落戶香港



李家超續指，引進重點企業辦公室已吸引約50間重點企業落戶香港，包括來自生命健康科技、人工智能、金融科技、先進製造業等，將會在香港合共投資超過400億元，創造超過13000個就業機會。



他表示，必須正視香港正經歷經濟轉型期，相信香港的機遇遠遠大於挑戰，政府將繼續團結各界，對接國內國際雙循環的機遇，發展新質生產力，全力發展香港成為創新科技中心，為強國建設作出貢獻。



新來港人才快速融入香港事宜小組委員會將在下周二召開第二次會議。特區政府向立法會提交的文件顯示，由2022年底至今年6月底，各項輸入人才計劃共收到逾32萬宗申請，其中，高才通有近9萬申請，約7萬已獲批。經各項人才入境計劃抵港的人才超過13萬人，超越人才工作3年合共引入105000名人才的目標。



經濟貢獻每年約340億



當局指，勞工及福利局去年向經由高才通計劃簽證來港超過六個月的人才進行調查，結果顯示其中54%的到港人才已在香港成功就業，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，這些均是香港的核心產業。他們的薪酬普遍比香港一般薪酬高，每月收入中位數約50000港元。以調查結果為基礎推算，2023年已抵港的高才通計劃人才可為香港帶來每年約340億港元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。