說走就走！外國人樂享“中國之旅”

7月9日，兩名外國遊客在北京天壇公園祈年殿前自拍合影。（圖源：新華社） 中評社北京7月12日電／據新華社報導，在黃山的奇峰秀水間縱覽山河之美；在成都喧囂的夜市觸摸蒸騰的煙火氣；在西安穿漢服看文物領略傳統文化魅力；在上海的霓虹摩天樓群間感受未來之城……近期，越來越多外國遊客來到中國游覽名勝古跡、品嘗美食、感受博大精深的中華文化。



海外社交平台上，“City不City”成為熱詞，“China Travel”詞條相關瀏覽量突破7億。



得益於144小時過境免簽政策適用範圍擴大等因素，外國遊客來華保持高位熱度。據國家移民管理局通報，今年上半年，全國各口岸入境外國人1463.5萬人次，同比增長152.7%。英國《每日電訊報》稱：“中國對外國遊客吸引力正持續上升。”面對“湧入中國”的外國遊客，中國外交部表示，歡迎各國朋友來趟“說走就走”的中國行。



“被城市的現代感震驚到了”



德國博主尼克、諾奇兄弟打卡上海外灘“天際線”，韓國小夥高准皓和女友漫步浙江杭州商圈感受熱鬧繁華，印度博主Travel with AK對新疆烏魯木齊的整潔與發達感到震驚……海外社交平台上，打卡中國城市的視頻隨處可見。在他們眼中，中國的“City”現代感十足。



加拿大博主傑特透過社交平台分享他在山城重慶的體驗。“火車駛入重慶住宅樓！”這一幕讓他連連驚呼。在這座位於中國西部的大都市裡，乾淨的步行街、川流不息的電動汽車、璀璨的夜間燈火和空間感上的新奇體驗相互叠加，讓傑特直呼：“被這座城市的現代感震驚到了！”



“鄉間騎行好舒服！”“高鐵太平穩舒適了！”一條條外國博主的點評，激發起更多外國網友對中國的好奇心與探索欲。



瀏覽以City walk為標簽的頁面，北京、上海、廣州、重慶等一二線城市成為外國博主打卡的熱點，除了傳統的文化景點，吸引他們的還有北京CBD、大興機場、上海環球金融中心、廣州塔等新地標。

