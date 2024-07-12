中國移動紀檢監察組：把遵規守紀刻印在心

中國移動各級紀檢監察機構將鄉村振興領域項目建設作為監督重點，推動“數智賦能”鄉村產業建設。圖為福建省連江海上浮動平台依托5G網絡，上線智慧漁業養殖智腦系統，助力漁區經濟高質量發展。（圖片來源：中國移動紀檢監察組供圖） 中評社北京7月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，中國移動通信集團有限公司紀檢監察組組長童騰飛發表署名文章如下：紀律嚴明是黨的光榮傳統和獨特優勢，是我們黨增強肌體免疫力、生命力的根本所在。紀檢監察機關作為黨的“紀律部隊”，要以更高標準、更高要求堅決貫徹落實好黨紀學習教育這一重要政治任務，以嚴的基調實的舉措抓好抓實各項工作，以學紀知紀明紀促進遵紀守紀執紀，堅定不移強黨性、正黨風、肅黨紀，永葆忠誠乾淨擔當、敢於善於鬥爭的政治底色。



在把准工作目標上明方向



深入開展黨紀學習教育，必須堅持目標導向，突出政治自覺，深入學習貫徹習近平總書記關於黨的建設的重要思想、關於黨的自我革命的重要思想，深刻認識開展黨紀學習教育的重大意義，以黨紀明方向、築忠誠，始終做到堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，在思想上、政治上、行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。



開展黨紀學習教育，是總結黨的建設寶貴經驗、將黨的自我革命引向深入的題中應有之義。我們黨是靠革命理想和鐵的紀律組織起來的馬克思主義政黨，黨成立初期就樹立了明確的“紀律立黨”理念，用鐵的紀律教育、規範、約束黨員幹部，是貫穿黨的歷史的一條紅線，推動我們黨贏得人民群眾愛戴和擁護，真正實現“加強紀律性，革命無不勝”。進入新時代，以習近平同志為核心的黨中央將紀律建設納入黨的建設總體布局，開展了史無前例的反腐敗鬥爭這一最徹底的自我革命，黨中央權威得到堅決維護、集中統一領導得到有力保證，人民群眾對黨的信心信任信賴更加堅定。二十屆中央紀委三次全會上，習近平總書記提出推進黨的自我革命“九個以”的實踐要求，其中“以正風肅紀反腐為重要抓手”點明黨的自我革命的突破口和切入點，深刻闡明了紀律建設在新時代黨的建設總體布局中的重要地位和作用，深化了我們黨對新時代全面從嚴治黨的規律性認識。

