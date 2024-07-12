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印尼師生在歷史文化古鎮感受中國文化之美
http://www.CRNTT.com   2024-07-12 11:20:22


（圖源：新華社）
　　中評社北京7月12日電／據新華社報導，7月1日至14日，由中國教育部中外語言交流合作中心主辦、貴州師範大學承辦的2024年“漢語橋”印尼學生“遺見貴州”主題夏令營在中國貴州舉行。來自印度尼西亞萬隆國際外語學院等學校的近40名師生開啟了一段非遺研學之旅，深入瞭解中國西南山區的少數民族風情和民俗文化。

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