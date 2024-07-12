西非三國組建邦聯有何考量

1月28日，馬里過渡政府發言人阿卜杜拉耶·馬伊加在國家電視台宣讀聯合公報（視頻截圖）。西非國家馬里、尼日爾、布基納法索28日發布聯合公報，宣布立即退出西非國家經濟共同體（西共體）。新華社發 中評社北京7月12日電／據新華社消息，尼日爾、馬里、布基納法索三國過渡政府領導人本月6日在尼日爾首都尼亞美會晤，同意組建薩赫勒國家邦聯。邦聯建成後，總面積近280萬平方公里，人口約7200萬。



三國組建邦聯原因複雜，抱團取暖對抗外部制裁威脅是共同訴求。不過，這一邦聯能否持續以及能否幫助三國全面提升實力、實現可持續發展，仍面臨不少變數。



“恐怖地帶”成為“政變地帶”



尼日爾、馬里、布基納法索位於非洲薩赫勒地區，即撒哈拉沙漠以南一條寬320公里至480公里的狹長地帶。該地區多年飽受貧困、武裝衝突和自然災害之苦，近年來更成為極端組織、恐怖組織猖獗之地。



2013年，美國開始在尼日爾駐軍，耗資逾億美元建立基地，打擊薩赫勒地區極端組織。一年後，法國在這一地區啟動“新月形沙丘”軍事行動，與馬里、尼日爾、布基納法索等國協同打擊恐怖組織。



只是，在向薩赫勒地區滲透過程中，美國、法國等國被指干涉相關國家內政，支持腐敗官員成為代理人，其在當地的軍事存在引發更多武裝衝突，導致反恐“越反越亂”，更加劇薩赫勒地區的不穩定。



近年來，馬里、尼日爾、布基納法索等國民怨沸騰、政變頻發，有著“恐怖地帶”之稱的薩赫勒地區幾乎成為“政變地帶”。被推翻的政府多被批評與西方國家關係密切，但在減貧、發展上毫無建樹。

