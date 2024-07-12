美擬在德部署遠程導彈　俄斥導致局勢升級

圖：美國將於2026年開始在德國部署“戰斧”巡航導彈等遠程導彈。（圖：大公報引路透社） 中評社北京7月12日電／據大公報綜合路透社、俄新社報導：北約峰會期間，美德兩國政府10日共同發表了將於2026年在德國部署遠程導彈的聯合聲明。美國表示這一部署計劃將展示美國對北約國家的安全承諾，並增強歐洲的綜合威懾能力。俄羅斯外交部副部長裡亞布科夫11日稱，俄羅斯將對此作出軍事回應。



聲明稱，美國將於2026年開始分階段在德國部署遠程火力，這些武器將包括SM－6導彈、“戰斧”巡航導彈以及正在研發的高超音速武器，其射程將遠超歐洲目前部署的任何陸基火力系統。



俄羅斯副外長裡亞布科夫表示，美國計劃在德國部署遠程導彈的目的是損害俄羅斯安全。美方此舉是導致局勢升級的一環，也是對俄方進行恐嚇的一部分，“俄方將分析局勢並以冷靜、專業的方式作出回應”。



在美國總統拜登承諾向烏克蘭提供F－16戰機一年多後，首批飛機終於開始交付。美國、荷蘭和丹麥政府周三宣布，數十架F－16戰機正被運往烏克蘭，並將於今年夏末投入使用。一名美國官員稱，最終向烏克蘭提供的F－16戰機總計將達到80架。



挪威外交大臣艾德說，F－16不會“改變遊戲規則”，但將讓烏克蘭可以發動“縱深攻擊”。