韓國三星電子工會宣布無限期罷工

圖：7月10日，三星電子工會成員在位於龍仁的三星電子吉興園區外喊口號。（圖：大公報） 中評社北京7月12日電／據大公報綜合韓聯社、彭博社報導：韓國芯片巨頭三星電子工會因勞資談判未果8日起罷工3天，至今仍無進展。發動罷工的三星電子工會周三宣布，即日起開始無限期罷工。外界擔憂罷工會引起滾雪球效應，影響全球芯片供應。



三星電子工會原定15日起進行5天的第2次罷工，但周三宣布，因為公司在罷工期間未嘗試任何對話協商，工會即日起進入無限期罷工。三星電子工會成員超過3.1萬人，約占三星電子員工的24.8%，是三星電子內部最大工會。工會調查結果顯示，約6540人有意願參與罷工，其中5211人為半導體設備、製造、開發相關人員。



這是三星電子成立55年來遭遇的最大規模罷工，生產線大部分都是自動化生產，三星聲稱至今生產線未受罷工影響。三星電子今年初以來與工會就工資及福利問題持續談判，但至今未能達成協議。工會周三再次提出訴求，包括補償工會成員獎勵休假一天、全體成員平均加薪3.5%、改善績效制度、補償因罷工造成的經濟損失等。



三星電子是全球最大的記憶芯片製造商。但是外界擔憂，三星電子罷工可會引發漣漪效應，影響全球芯片供應。受人工智能（AI）熱潮影響，外界對芯片需求激增，三星電子今年第二季度利潤同比增長15倍。彭博社指出，三星目前正與美國芯片巨頭英偉達商討，讓後者採用三星的高頻寬記憶體（HBM）。