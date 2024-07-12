富豪商家來港　豪宅成交轉旺

香港豪宅物業成交保持活躍。（大公報） 中評社香港7月12日電／大公報報導，香港招商引資成效顯著，內外企業及家族辦公室紛紛進駐，支持在港定居超高資產淨值人士數目保持穩步增長勢頭，帶動豪宅物業成交量倍增，在整體住宅物業偏淡的市場環境中，豪宅成交轉活成為當前樓市一大亮點。



由於美國通脹威脅未除，美聯儲局遲遲不減息，形成高息環境持續困擾香港地產市場，抵銷了撤銷辣招稅的利好刺激，加上地產發展商全力去庫存，加快賣樓套現，以低價促銷新盤，而二手樓業主亦紛紛減價求售，令樓價反彈乏力，二手樓價指數跌至七年半低點，今年上半年下跌約3.7%，對比2021年的歷史高位，累積跌幅約26%，可見整體住宅樓市調整之勢未完。



經濟基調穩 租金持續上升



事實上，香港私人住宅供應持續增加，截至今年首季止，未來三、四年私樓潛在供應量上升至11.2萬個歷史新高，以過去數年平均每年吸納1.5萬個一手樓單位推算，便需要7.4年時間消化。不過，迄今為止，香港住宅樓市處於有序健康調整的狀態，有新盤低價促銷見效，仍然吸引大量買家入市。同時，市場彌漫轉買為租的心態，私樓租金指數升至四年半高位，從中反映香港經濟基本面良好，住屋剛性需求依然很大，支持中長期住宅樓市向好、前景樂觀。



豪宅買家押注 看好香港前景

