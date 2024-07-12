富達：全球進減息周期　利好股票投資

簡立恒表示，本港MPF上半年的整體平均回報為4.9%。（大公報） 中評社香港7月12日電／﻿大公報報導，富達國際表示，本港強積金（MPF）上半年的整體平均回報為4.9%。展望下半年投資方向，提出三大主題，分別是“軟著陸”與風險資產布局、內地經濟逐步回暖及策略布局時機。富達國際投資策略董事簡立恒指，全球進入減息周期，利好股票投資，看好美國市場、亞太區市場及全球股票市場，對歐洲市場和日本市場持中性態度。



簡立恒稱，上半年的勞動市場和消費需求達到更健康的均衡狀態，經濟表現持續穩健。本港上半年強積金表現中，美股表現最理想，平均達13.7%，全球債券表現最弱，平均回報為負3.2%。展望下半年投資方向，富達認為，要啟動減息周期門檻仍高，“軟著陸”是最有可能的情景。



另外，受惠於海外需求﻿復甦帶動的製造業及對創科高度重視，富達料內地宏觀經濟走向是“可控的穩定”。



鑒於扎實的基本面，富達將繼續增持投資組合的風險部分。簡立恒表示，富達持續看好股票投資前景，因目前債息已回落至較低水平且波動幅度較大，對債券市場持中性態度。料下半年股票和現金將跑贏債券。



股票市場方面，看好亞洲市場中有持續性增長的印度，及受惠於AI創新及半導體升級推動的韓國。日本股市今年受企業改革及正面盈利等結構性利好因素帶動造好，但鑒於日圓疲軟，他建議關注日本央行的言論是否變得更加強硬，再作出投資決策。



富達對內地及本港股市則持策略性保守態度，原因是投資者對內地零售、固定投資、信貸的增長持續性信心不足，擔心會出現經濟回調風險，下半年救市需出台更多利好政策。



美經濟有放緩跡象



美股方面，儘管下半年大選將帶來潛在風險，但盈利動力仍然強勁，富達對美股看法正面。簡立恒預計，今年美國仍然有減息機會。美國當前的經濟數據顯示經濟有放緩跡象，為減息提供空間。但受原材料及氣候投資等成本中期結構性影響，聯儲局減息仍需更多數據支撐。