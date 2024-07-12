美通脹放緩　9月減息機會升至83%

美國CPI環比走勢。（大公報） 中評社香港7月12日電／﻿大公報報導，美國6月份消費物價指數（CPI）按月收縮0.1%，而按年升3%，亦是一年來最少，令人更加相信通脹已再度放緩。數據公布後，芝加哥商品交易所聯儲局工具顯示，今年減息2次的機會升至逾八成，而減3次的機會亦升至接近四成。然而，數據公布後，道指早段表現反復，曾跌98點，報39623點，原因是企業業績不利的消息，掩蓋了通脹放緩的樂觀情緒。



整體消費物價指數在5月份無升跌後，在上月卻按月下跌了0.1%，是連續第2個月通脹轉為溫和。按年計算，指數則上升3%，亦低於5月份的3.3%升幅。市場原預期，消費物價指數按月和按年分別升0.1%和3.1%。至於扣除食品和能源後的核心指數，按月亦僅升0.1%，是2021年8月以來最少，而按年升3.3%，亦逾3年最低。



上月CPI按月跌0.1%



芝加哥商品交易所聯儲局工具顯示，9月份首減息的機會已升至接近83%，比數據公布前高出14%，而11月份再減息的機會亦增加至50%，而12月份第3次減息的機會則急升至42%，較一天前高出16%。



Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示，數據比預期更佳，令人相信9月份將好大機會減息，而7月份減息的可能性亦不容抹煞，儘管機會極低。BMO Capital Markets 美國利率策略部主管Ian Lyngen則相信，數據將令鮑威爾履行其對減息的承諾，亦反映出聯儲局的高利率措施能遏抑通脹。



美匯受壓 日圓反彈



數據公布後，10年期長債孳息曾跌11點，債息回落至4.1厘，而美元亦應聲下跌，兌日圓曾跌2.6%，低見157.44，每百日圓兌港元升至4.92算。



另外，隨著美國大選臨近，投資市場出現多種聲音。晨星認為，美國股市目前處於溢價交易狀態，過往以人工智能（AI）為主的投資令科技和通訊行業被高估，建議投資者逆向投資，房地產、能源和基礎材料等低估行業或會為長線投資者帶來回報。



晨星：美AI科技股被高估



至於經濟展望，晨星預計，2024年美國通脹率將回歸正常水平，達到2.4%，並表示2025年及2026年有機會低於聯儲局2%的目標。晨星續指，2023年美國GDP增長加速是由於過剩儲蓄、資產價格上升等多重因素推動，隨著影響逐漸減弱，料美國今年下半年經濟增長將放緩，並不會在2025年下半年前重新加速。