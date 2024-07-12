﻿apm暑假斥千萬推廣　冀生意額增10%

馮穎欣（左）預料，商場7月至8月生意及人流較去年同期升10%及15%，以運動用品最受惠。（大公報） 中評社香港7月12日電／大公報報導，巴黎奧運本月開幕，加上暑假消費旺季來臨，新地（00016）旗下觀塘旗艦商場apm將耗資近千萬元推廣，其中四成用於消費獎賞，預料期內生意額按年增長10%，人流升15%，當中以運動用品生意最為受惠。



設五大打卡位



新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，今年apm特別聯同南非3D專業插畫師Naydine Bosman，打造富有巴黎特色、面積逾3000方呎的“潮玩狂熱運動會”大型暑期裝置，設有五大打卡位，包括首個商場40呎“巨泳池”場景及經典地標艾菲爾鐵塔等。



商場同時推出多重獎賞活動，包括聯同租戶設計具法式元素的獨家甜點供換領，以及與藝術家Bosman合作推出主題精品等。



由於奧運直播賽事凌晨展開，apm特別推出“醒神禮包”日夜賞，由7月26日至8月11日，The Point會員逢星期五至星期日消費滿任何金額，即可於指定時間換領冰凍無糖氣泡飲品；晚上7時後消費滿500元，更可換領捱夜醒神包，內有護膚品、無糖飲品、護發用品或有機花茶等，總值逾200元。