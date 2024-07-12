會地：招商引資政策見效　樓價料升10%

梁志堅（中）看好下半年樓市，旁為黃光耀。（大公報） 中評社香港7月12日電／﻿大公報報導，地產界對樓市走勢睇法兩極。雖然有大行看跌全年樓市，但會德豐地產卻認為樓價有機會升約5%至10%。



會德豐地產主席梁志堅表示，近年全球經濟陷困境，本港樓市亦有高低，香港作為彈丸之地，相信樓價可迅速反彈，加上特區政府招商引資政策漸見成效，並有助帶動需求，經濟有望逐漸﻿復甦，對樓市有支持，雖然短期未必大升，但隨著內地及本港大力促進經濟發展，將可帶動樓市，樓價有機會升約5%至10%。



對於連番有發展商擬以蝕本價推盤，梁志堅相信發展商會“自己計數”及營銷手法，有機會首批以低價推出低層單位搶焦點，賣到最後相信毋須見紅。而集團會按照既定計劃有序推盤，絕對沒有庫存壓力，市況好與壞皆會保持貨源輪轉，“貴買貴賣，平買平賣”。



特區政府推出沙田小瀝源源順圍地皮於周五（12日）截標。梁志堅相信不少地產商對地皮感興趣，由於地皮規模較細，難具指標。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，集團部署6盤下半年出擊，涉逾1300夥。計有啟德承豐道19號住宅項目、何文田太子道西233號住宅項目、黃竹坑站頂第6期的第1期、灣仔春園街住宅項目、山頂超級豪宅種植道1號，以及日出康城PARK SEASONS的第2B座。



ONE STANLEY加推13夥 下周招標



此外，建灝旗下赤柱ONE STANLEY，加推13夥下周一（15日）起招標。當中包括首度推出4房4套天際復式戶，該單位為11座2及3樓C室，實用面積為2566方呎，另連1089方呎天台。建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智榮稱，項目衹有6夥同類型單位，是次推出的單位更附設豪華裝修，總裝修金額涉資約2000萬元。該盤提供82夥，至今累售11夥，吸金逾9.56億元，由於對銷售情況滿意，將對尚未售出的單位逐步調升內部指引價，估計潛在加幅約為10%至20%。