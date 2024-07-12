﻿盧寵茂：謹慎研究第三間醫學院方案

盧寵茂表示，正從培訓本地人手及引入海外人才兩方面，解決醫護人手短缺問題。（大公報） 中評社香港7月12日電／大公報報導，本港醫護人手多年來持續短缺，根據醫務衛生局上月公布的“醫療人力推算2023”，未來不同醫療專業的人手短缺程度各有不同，醫生及普通科護士短缺的情況相對較嚴重。報告推算，到2040年，醫生仍欠1200名，護士更欠6000名。醫務衛生局局長盧寵茂近日接受大公文匯全媒體專訪時透露，當局為瞭解決人手短缺問題，正從兩方面著手，包括培訓本地人手及引入海外人才。



本地醫護人手現時主要由香港大學及香港中文大學的兩間醫學院培訓，但過程可謂“漫漫長路”。舉例來說，醫科生要先修讀為期六年的醫科課程，才有資格註冊執業。早前，醫管局前主席胡定旭表示，香港已別無選擇，急需開辦第三間醫學院。香港科技大學表明，會爭取在今屆政府任期內成立醫學院，正籌備詳細方案。



盧寵茂舉了幾點政府必定會小心考慮的因素，首要是公帑，“第三間醫學院會牽涉大量的公帑，可能需要數十億元，甚至過百億元的公帑投入。”其次是如何平衡新舊醫學院，例如會否出現收生競爭，以及會否削弱兩間醫學院的教學人手，“方案建議中能否提出真真正正建立一間高質量的醫學院。”第三，課程能否達至本地醫療專業水平，如果是醫科生，能否達到香港醫務委員會訂立的標準。“最壞打算，屆時培訓了一群醫學生出來，得不到醫務委員會的認可，課程得不到認可。這不是我們願意看到的。”



至於本地醫學院應否引入不同課程架構，直接取錄有其他學士學位的畢業生？盧寵茂表示，對此持開放態度。他舉例說，兩間醫學院慣常辦本科課程，例如醫科生都是中學畢業後直接入讀，然後考牌。至於第三間醫學院會否採用“研究生”模式，他指院校要自行判斷優劣，並在方案中清晰闡述理由。



引進海外人才方面，盧寵茂表示，《醫生註冊條例》2021年修例至今，已有逾140名非本地培訓醫生加入醫管局，並已開展工作，預計到今年底會有逾250名海外醫生在港工作，形容趨勢像“滾雪球”，愈滾愈大，因為流程運作得愈來愈暢順。

