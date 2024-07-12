【
大
中
小
】 【
打 印
】
美國波士頓槍擊事件致5人受傷
http://www.CRNTT.com
2024-07-12 15:14:44
中評社北京7月12日電／據新華社報導，美國馬薩諸塞州波士頓市警方說，該市10日晚發生一起槍擊事件，造成5人受傷。
警方說，槍手向露天聚會的人群開槍。5名傷者中包括一名兒童，都沒有生命危險，已被送往當地醫院。
槍擊發生後，警方封鎖該地區多條街道，目前尚未逮捕任何嫌疑人。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
美民主黨議員促彈劾保守派大法官
(2024-07-12 14:24:17)
美擬在德部署遠程導彈 俄斥導致局勢升級
(2024-07-12 14:21:58)
佐治古尼加入民主黨“倒拜”大軍
(2024-07-12 14:21:24)
佐治古尼加入民主黨“倒拜”大軍
(2024-07-12 13:03:54)
美國民主黨議員促彈劾保守派大法官
(2024-07-12 12:58:25)
拜登既想限制對華投資又想增強武器生產能力
(2024-07-12 12:06:47)
郭正亮：美撤出第一島鏈 已經漸布局二、三線
(2024-07-12 11:56:13)
美稱西方國家已開始向烏移交F16 俄回應
(2024-07-12 11:53:09)
華府觀察：北約染指亞洲令亞太地區更危險
(2024-07-12 10:55:49)
美擬在德部署遠程導彈 俄稱將制定軍事對策
(2024-07-12 10:12:03)