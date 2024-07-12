日本沖繩縣議會要求徹底修改日美地位協定

中評社北京7月12日電／據新華社報導，因沖繩駐日美軍接連發生性侵案件，日本沖繩縣議會10日召開會議，要求日美兩國政府向受害者道歉並徹底修改日美地位協定。



沖繩縣議會當天還一致通過了向美國提出抗議的決議，以及要求日本中央政府及時向地方政府通報類似案件的意見。決議和意見書指出，根據日美地位協定，駐日美軍在日本享有特權，在被日方正式起訴前，美方可拒絕將涉案的美軍嫌疑人移交日方。衹有從根本上修改這一協定，才能防止駐日美軍性侵案件再次發生。



根據日美兩國政府於1960年簽訂的日美地位協定，如果美國軍人在日本涉嫌犯罪，美方享有優先司法管轄權。因此，美軍在日本引發的治安、安全等問題往往不了了之。



近日，數百名抗議者在日本外務省大樓外抗議日本政府“容忍”美軍性暴力行為。日本千葉商科大學兼職講師阪本洋子對媒體說，日美地位協定限制日方調查權，如果不徹底修改協定，駐日美軍性侵問題就得不到根本解決。



今年6月底，日本媒體曝光去年12月和今年5月發生的兩起駐日美軍性侵沖繩女性案件，但日本政府並未對外公布相關消息，也未及時通報沖繩縣政府。除這兩起性侵案件外，去年以來發生在沖繩的3起類似案件也未被公開。



長期以來，駐日美軍犯罪問題頻發。據沖繩縣政府統計，從1972年到2023年，駐日美軍及軍屬在沖繩共犯刑事案件約6200起，其中不乏殺人、強姦、搶劫等惡性案件。