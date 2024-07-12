2023年增發國債項目全部開工！

中評社北京7月12日電／據新華社報導，去年我國增發1萬億元國債，支持災後恢復重建和提升防災減災救災能力。記者11日從國家發展改革委瞭解到，截至目前，2023年增發國債1.5萬個項目已全部開工建設。



國家發展改革委投資司重大項目推進處處長岳修龍說，2023年11月以來，按照黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委會同有關方面下達項目清單，將1萬億元增發國債資金安排到1.5萬個項目，主要涉及災後恢復重建和提升防災減災救災能力、以海河和松花江流域等北方地區為重點的骨幹防洪治理工程、自然災害應急能力提升工程、城市排水防澇能力提升工程等8個領域。



岳修龍介紹，目前，一批學校、醫院、道路等災後恢復重建項目已經投入使用，有效改善了受災地區群眾生產生活條件；一批江河堤防、病險水庫除險加固等水利項目已經建成，黃河古賢水利樞紐、廣西長塘水庫、貴州花灘子水庫等重大水利工程開工建設；一批工程搶險、基層防災等項目落地實施，進一步提升了有關行業和地方自然災害應急保障能力。



下一步，國家發展改革委將會同有關部門繼續做好實地督導檢查工作，加快推進項目實施，在年內形成更多實物工作量。同時，著力督促有關方面嚴格落實項目建設各項規定，嚴把工程質量關，嚴防重大安全生產事故，確保將增發國債項目建成民心工程、優質工程、廉潔工程。