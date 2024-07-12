我國渤海首口超深井獲高產油氣流

中評社北京7月12日電／據新華社報導，中國海油11日發布消息，我國渤海首口超深井——渤中19－6凝析氣田D1井獲得高產油氣流，日產油當量超1000立方米。



D1井位於我國東部第一個大型、整裝千億方大氣田渤中19－6氣田，井深達6088米，是我國渤海首口超深井。該井地層溫度超過180℃，井底壓力最高56兆帕，日產油氣當量約1044立方米，相當於海上常規油氣高產井產量的10倍。



據中國海油天津分公司渤海石油研究院開發地質資深工程師程奇介紹，D1井油藏具有“山下山、雙層山”的地質特徵，油氣儲存在衹有0.01至0.1毫米寬的裂縫中，相比渤中19－6凝析氣田之前的投產井，埋藏更深、儲層厚度更薄、裂縫開度更小，裂縫預測及井位部署更難。



面對鑽采難題，油田人員提出“褶皺－斷裂－充填”三控優勢儲層模式規律及預測方法，自主研製抗高溫高潤滑鑽井液，成功破解了井下溫度高、井內壓力系統複雜、井下工具易失效等技術難題。



中國海油天津分公司副總經理孫鵬霄表示，渤中19－6凝析氣田D1井的產量突破，進一步證實了海上深層潛山油氣資源的豐富潛力，對加快我國深層領域大型油氣資源的勘探開發進程、提升高質量綠色清潔能源保障水平具有重大意義。



