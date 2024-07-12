我國沿海地區將以高水平保護支撐高質量發展

中評社北京7月12日電／據新華社報導，我國沿海地區堅持開發與保護並重，正走出一條以高水平保護支撐高質量發展之路。11日在國新辦《中國的海洋生態環境保護》白皮書新聞發布會上，自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢說。



沿海地區是我國經濟發展重鎮，產業高度集聚，資源需求強勁，生態環境保護壓力大。孫書賢說，按《全國國土空間規劃綱要（2021—2035年）》涉海要求，自然資源部已編制海岸帶及近岸海域空間規劃，劃定海洋生態保護紅線，明確海洋生態空間和海洋開發利用空間布局，統籌優化重點用海活動分布安排。



在強化海洋資源要素保障方面，進一步做好用地用海要素保障，簡化優化落地項目海域使用論證要求和程序。嚴格管控新增圍填海和新增用島。穩妥有序推進海域立體分層設權，促進海域使用從“平面”向“立體”轉變，推動資源節約集約利用。探索賦予無居民海島使用權依法轉讓、抵押、出租等權能，逐步擴大用海的市場化配置比例。推進海洋產業轉型發展，加強海水淡化、海洋能開發、海洋生物資源利用、海工裝備等技術攻關，鼓勵綠色低碳技術創新。通過為海洋產業發展注入新動能、塑造新優勢，湧現出一批像“廈門實踐”這樣的美麗中國建設、人海和諧典範。



在經濟高質量發展同時，沿海生態環境保護成效良好，美麗海灣建設進展順利。生態環境部副部長郭芳說，目前沿海11個省區市都已制定省級建設方案和130個具體海灣實施計劃。通過“一灣一策”綜合治理，鼓勵基層創新，我國唯一的內海渤海，正走出近岸水質惡化、生態退化、資源衰竭、災害頻發的生態困境，通過連續兩輪重點綜合治理攻堅，2023年渤海近岸海域水質優良比例達到83.5%，比2018年增長18.1個百分點，正成為全球內海生態環境治理的新方案。