今年全國夏糧獲豐收　總產量達2996億斤

中評社北京7月12日電／據人民網報導，據國家統計局官網消息，今年以來，各地區各部門切實抓緊抓實糧食生產工作，全國夏糧獲得豐收。2024年夏糧播種面積保持穩定，單產有所增加，夏糧產量14977.9萬噸（2995.6億斤），比上年增加362.7萬噸（72.5億斤），增長2.5%。



夏糧播種面積保持穩定



2024年全國夏糧播種面積26613.1千公頃（39919.6萬畝），比上年增加4.5千公頃（6.8萬畝），總體保持穩定。其中小麥播種面積23090.7千公頃（34636.1萬畝），增加31.7千公頃（47.5萬畝），增長0.1%。分地區看，在25個有夏糧生產的省（區、市）中，19個播種面積增加，其中四川、浙江、山東、安徽分別增加18.4千公頃（27.7萬畝）、15.8千公頃（23.6萬畝）、14.3千公頃（21.4萬畝）和13.5千公頃（20.2萬畝）。西部部分地區調減夏雜糧、春小麥等，改種玉米等秋糧作物，夏糧播種面積有所減少。



國家統計局農村司司長王貴榮表示，夏糧播種面積保持穩定的主要原因：一是責任層層壓實。各地嚴格落實糧食安全黨政同責，加強耕地保護和用途管控，遏制“非農化”，防止“非糧化”，通過開發利用冬閑田、調整種植結構等方式，充分挖掘面積潛力。二是政策支持有力。今年國家繼續出台一系列強農惠農政策，提高小麥最低收購價，繼續實施耕地地力保護補貼，加大產糧大縣支持力度，擴大完全成本保險和種植收入保險政策實施範圍，充分調動農民種糧和地方抓糧積極性。三是播期墒情適宜。2023年秋冬播期間，冬小麥主產區土壤墒情總體適宜，大部地區實現適期播種，冬小麥播種面積穩中有增。



夏糧單產有所增加



2024年全國夏糧單產5628.0公斤／公頃（375.2公斤／畝），比上年增加135.4公斤／公頃（9.0公斤／畝），增長2.5%。其中小麥單產5985.8公斤／公頃（399.1公斤／畝），增加150.4公斤／公頃（10.0公斤／畝），增長2.6%。分地區看，多數省（區、市）夏糧單產增加，其中河南、陝西上年受“爛場雨”影響單產下降，今年實現恢復性增長，單產分別增加426.8公斤／公頃（28.5公斤／畝）和125.1公斤／公頃（8.3公斤／畝）。新疆、山東、江蘇等夏糧主產區單產分別增加109.1公斤／公頃（7.3公斤／畝）、81.6公斤／公頃（5.4公斤／畝）和67.3公斤／公頃（4.5公斤／畝）。