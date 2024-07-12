科技創新推動我國兩輪電動車行業邁向新階段

中評社北京7月12日電／據人民網報導，當前，以科技創新、綠色發展為指引，兩輪電動車行業正在加快發展新質生產力。



近日，雅迪舉行實用科技全球發布會——新一代冠能系列上市活動，全球首發四大實用科技平台及全系搭載了實用科技的新一代冠能系列車型。



據介紹，雅迪四大實用科技包括TTFAR長續航科技、方舟安全科技、動態舒適科技和iRide智能科技。其中，TTFAR長續航科技，充電頻次更低、電量顯示更准、續航更遠；方舟安全科技，增強了雨雪天濕滑地面和陡坡過彎的騎行安全性；動態舒適科技，用戶騎、乘更舒適，久行不累；iRide智能科技，用戶出行更便捷、更輕量。



雅迪相關部門負責人表示，此次發布的新一代冠能系列產品獲得關注，以雅迪冠能T60為例，動力強勁，陡坡輕鬆爬升；爬坡更穩當，濕滑騎行不摔車，下坡路段輔助制動更安全，滿足用戶全方位騎行需求。



據介紹，搭載雅迪四大實用科技的新一代冠能系列產品即將陸續進駐雅迪全國門店，用戶通過在地圖搜索雅迪，找到附近的門店，就能親身試騎體驗到雅迪四大實用科技。另外，雅迪將舉辦第八屆“717歡樂騎行節”，期間會在全國範圍內開展“千城萬場全民體驗季”四大實用科技巡展活動，讓公眾進一步感受“國潮品牌”的品質與魅力。