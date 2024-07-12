駐稅務總局紀檢監察組聚焦重點強化政治監督

中評社北京7月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，中央紀委國家監委駐國家稅務總局紀檢監察組將一份關於稅務稽查領域違紀違法問題的調研報告推送至各省級稅務機關。這是重慶市稅務局黨委紀檢組在駐稅務總局紀檢監察組指導下，對近年來稅務稽查領域信訪舉報、問題線索等進行系統分析後形成的調研成果。



駐稅務總局紀檢監察組將調研作為政治監督的重要抓手，結合近年來稅務系統發生的典型案件和實際工作需要，上下聯動開展調查研究，進一步梳理突出問題，從嚴從實推進整改，在推動成果轉化過程中督促稅務系統履行好“為國聚財、為民收稅”的職責使命。



“習近平總書記高度重視稅收工作，對依法徵收稅費、防收‘過頭稅’、用好稅費優惠政策等提出明確要求。”駐稅務總局紀檢監察組有關負責同志介紹，紀檢監察組對照習近平總書記關於稅收工作重要指示批示精神和黨中央決策部署，堅持以下看上、透過業務看政治，緊扣稅收現代化事業發展大局、圍繞稅務系統黨風廉政建設和反腐敗鬥爭形勢與任務等，提高思想認識、強化政治監督，確保調研始終沿著正確政治方向，奔著稅務系統全面從嚴治黨最需要關注、最需要集中力量破解的難題深入推進。



在此基礎上，駐稅務總局紀檢監察組結合近年來稅務系統查辦案件中暴露出的風險隱患，選取發票管理、出口退稅、風險應對、稅務稽查、涉稅中介、土地增值稅清算等重點領域作為調研主攻方向，小切口“解剖麻雀”，著重梳理排查問題背後的思想觀念、體制機制、監督管理等方面短板漏洞，由點及面推動稅務系統各級黨組織防範化解稅收領域各類風險隱患，有效解決稅務系統全面從嚴治黨突出問題。