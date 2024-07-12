湖南懷化市委原常委姚述銘被開除黨籍和公職

中評社北京7月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，據湖南省紀委監委消息：日前，經湖南省委批准，湖南省紀委監委對懷化市委原常委、統戰部原部長姚述銘嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，姚述銘身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，官迷心竅，權欲熏心，不信組織信關係，不走正道“抄近道”，想方設法弄權謀私，勾兌“政治利益”；漠視紀法，在私欲膨脹中迷失自我，膽大妄為，在瘋狂斂財中作繭自縛，是政治上攀附、經濟上貪婪的典型。毫無政治規矩，在黨內搞政治攀附和利益交換，撈取政治資本，搞投機鑽營，結交政治騙子，處心積慮對抗組織審查；組織觀念淡漠，隱瞞不報個人有關事項；既想當官，又想發財，擁有非上市公司股份，公私不分，利用職權為親屬謀利；工作失職失責，貫徹執行、督促落實上級環保督察決策部署不力；肆無忌憚搞權錢交易，利用職權為他人謀取利益，非法收受財物，數額特別巨大；為謀求職務晉升，給予國家工作人員財物，情節嚴重。



姚述銘嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄和行賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經湖南省紀委常委會會議研究並報湖南省委批准，決定給予姚述銘開除黨籍處分；由湖南省監委給予其開除公職處分；終止其懷化市第六次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。