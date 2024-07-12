應急管理部：四方面工作保障群眾基本生活

中評社北京7月12日電／據光明網報導，近期南方暴雨洪澇災害造成了大批受災群眾轉移安置，大量房屋倒塌損毀，國家防災減災救災委員會多次啟動救災應急響應，採取了哪些具體的措施來保障群眾的基本生活？7月12日，應急管理部召開新聞發布會，應急管理部救災和物資保障司司長陳勝介紹，主要採取四方面工作來保障群眾基本生活。



一是突出關口前移，預判啟動救災應急響應。堅持提前謀劃，汛前，積極推進救助預案體系建設，加強救災物資向鄉村這一級前置，強化隊伍建設和培訓，提高基層救災救助能力。堅持提前預判，災害中，加密會商調度，綜合分析災情，預判災害發展趨勢和救災救助任務需求，提前啟動國家救災應急響應。堅持動態響應，災後，根據災情變化及時調整響應的等級，國家層面6次啟動四級救災響應，其中3次提升至三級。總的看，救災響應的時效更強、頻次更高、措施更實，持續傳遞“國家在行動”的有力信號。



二是突出需求牽引，快速調撥中央救災款物。著眼災區需求，會同財政部預撥3批次生活救助方向中央救災資金6.48億元，撥付效率更快、支持力度更大；協調加快救災物資調撥效率，特別是針對湖南局地突出情況，連夜協調物資運達現場。著眼不同救助時段，會同國家糧儲局調撥9批次22萬件中央救災物資，支持災區滿足群眾臨時避險、轉移安置、過渡安置不同階段的差異化救助需求。著眼不同救助群體，統籌中央地方儲備資源，多次啟動應急物資政社協同保障機制，協調發放大量食品、生活用品等多樣化物資，保障群眾基本生活。