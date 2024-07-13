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國防部：第十一屆北京香山論壇將於9月舉行
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2024-07-13 00:46:53
7月12日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。（圖源：國防部網）
中評社北京7月13日電／據國防部網報導，7月12日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。
第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行。本屆論壇的主題是“共築和平、共享未來”。目前，中方已向100餘個國家、國際組織官方代表以及相關國內外知名專家學者發出邀請，論壇籌備工作正在有序推進。我們歡迎各國代表團參會，也歡迎國內外記者進行採訪報導。
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