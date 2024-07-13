國防部：第十一屆北京香山論壇將於9月舉行

7月12日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。（圖源：國防部網） 中評社北京7月13日電／據國防部網報導，7月12日下午，國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。



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