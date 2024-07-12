去年我國主要商業銀行國際結算規模創新高

中評社北京7月12日電／據人民日報報導，中國銀行業協會近日發布的《中國貿易金融行業發展報告（2023—2024）》指出，據中銀協貿易金融專業委員會不完全統計，2023年我國主要商業銀行國際結算規模再創歷史新高，達到11.57萬億美元，較上一年增長4.4%；國內信用證結算總量較上一年有明顯提升，規模超3萬億元人民幣，增幅達24.9%；國內保理和國際保理業務均保持較快增長，增幅分別為34.7%和16.7%，國內保理業務依舊為主要增長點，占比達94%。



報告指出，在貿易金融方面，銀行業金融機構加大數字金融業務、普惠金融業務和綠色金融業務創新，以數據資產為依托探索產業鏈數據模型授信應用，運用大數據風控技術提升貸前盡調和貸後監測質效，以自動化、智能化流程重塑服務效率。加強對普惠小微外貿企業便利化授信服務支持，並通過政、銀、企全方位科技合作聯動，支持普惠金融創新服務。商業銀行不斷提升對綠色金融客群的服務能力和服務水平，拓寬綠色客群的服務範圍和融資渠道，助力“雙碳”目標實現。



報告建議，商業銀行要找准貿易金融工作的定位，持續提升貿易金融服務實體能力，著力化解貿易金融風險隱患。同時商業銀行要著重提升跨境供應鏈金融服務能力，支持內貿與外貿融合發展，提升整體產業鏈、供應鏈的穩定性和競爭力。打造生態級貿易金融服務，為客戶提供涵蓋存貨、應收、預付等全生命周期的優質綜合金融服務解決方案，賦能產業鏈各環節全場景發展。