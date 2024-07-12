北京啟動全市防汛四級應急響應

中評社北京7月12日電／7月12日12時，北京市啟動全市防汛四級應急響應，要求各有關單位按照預案落實降雨防範應對措施，密切關注局地短時強降雨過程，做好防汛相關工作。



新華社報導，12日12時，北京市水務局啟動防洪Ⅳ級應急響應。要求水務系統各有關單位按照水旱災害防禦職責，加強值班值守，強化雨水情分析，加強工程巡查，做好防洪排澇工程調度，第一時間處置洪澇災害突發事件，並及時報告。



據北京市氣象台發佈的消息，預計7月12日12時至7月13日10時，北京市將出現小時降雨量超過30毫米的強降水，部分地區6小時降雨量將超過50毫米，山區及淺山區可能出現強降水誘發的山洪、泥石流、滑坡等次生災害，低窪地區可能出現積水。同時，受雷雨雲團影響，預計12日13時前後至12日23時，北京市將出現7、8級短時大風，局地9級。針對這一天氣過程，北京已經發佈了雷電黃色預警信號、暴雨藍色預警信號和大風藍色預警信號。



另據北京市水務局與北京市氣象局聯合發佈的積水內澇藍色預警，預計7月12日13時30分至7月14日2時，北京市石景山區東部、海淀區東南部、朝陽區西北部、豐台區東部區域存在局部積水風險，海淀區廂白旗橋下等地最大積水深度可能達到26厘米，提醒市民群眾關注天氣形勢及雨水情變化，儘量避開預警區域立交橋橋洞、地鐵、地下人行通道、地下商城、地下車庫等低窪地帶，合理規劃出行路線，確保自身安全。地勢低窪的小區、商場、車庫要做好防倒灌工作，預置沙袋或擋水板等防汛物資。



北京市應急管理部門提示，請廣大市民群眾及時關注氣象預報信息，出門攜帶雨具。降雨期間不要在高樓或大型廣告牌下躲雨、停留，以免被墜落物砸傷。戶外人員應遠離高地和樹木，停止高空、水上作業。駕車人員應注意道路濕滑和積水，確保駕駛安全。