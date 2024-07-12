王毅同荷蘭外交大臣費爾德坎普通電話

中評社北京7月12日電／11日，中共中央政治局委員、外交部長王毅同荷蘭新任外交大臣費爾德坎普通電話。



新華社報導，王毅說，中荷開放務實的全面合作伙伴關係穩健發展，為兩國人民帶來實實在在利益，也為地區乃至世界和平發展作出貢獻。中方願同荷蘭新一屆政府建立緊密聯繫，開展全方位對話，增進相互理解。相信荷方會推動歐方客觀理性看待中國，為中歐關係保持健康穩定發展發揮建設性作用。荷蘭以貿易立國，一貫支持自由貿易，中方願同荷方加強合作，共同維護全球產供鏈穩定。



王毅表示，剛剛舉行的北約華盛頓峰會對中國進行無端指責，中方對此絕不接受。在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國，始終是國際社會中的和平力量、穩定力量。中國同北約國家政治制度、價值理念不同，但這不應成為北約煽動同中國對抗的理由。正確之道是加強對話，增進瞭解，建立基本互信，避免戰略誤判。北約應安守本分，不插手亞太事務、不干涉中國內政、不挑戰中方正當權益。中方願在平等基礎上同北約保持接觸，在相互尊重基礎上開展交流。



費爾德坎普表示，中國是重要的全球性力量，也是荷蘭在亞洲最主要的經貿伙伴，雙方應該也能夠在雙多邊廣泛議題上開展互利合作。面對動蕩不定的國際局勢，荷方不贊成同中國“脫鉤”，願同中方保持溝通，發展務實的荷中關係。歐中分歧不應阻礙雙方合作。荷方支持發展建設性的歐中關係。北約致力於維護成員國自身安全，將始終是防禦性組織。

