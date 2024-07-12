哥斯達黎加拒華為參與5G網絡　中方表達關切

中評社北京7月12日電／據中國駐哥斯達黎加使館：2024年7月11日，駐哥斯達黎加大使王曉瑤會見哥科技電信部長博甘特斯，探討中哥深化科技創新合作。期間，王大使就5G問題表達以下關切：



一、中哥雙方在5G問題上出現分歧，解決問題的關鍵在於，要在事實和數據的基礎上進行討論。華為是世界上第一個公開承諾願簽署無“後門”協議，也是唯一接受第三方檢測和監督的電信公司。近年來，個別國家不惜動用情報機構，也沒有拿出明確的證據證明華為對其構成安全威脅。



二、中國一貫強調尊重網絡空間主權。2020年9月，中國發布《全球數據安全倡議》，強調在網絡空間要尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據。中國政府從未、今後也不會要求任何5G供應商秘密移交數據。



三、《布達佩斯公約》旨在構建打擊網絡犯罪的國際合作機制，未設定所謂網絡安全標準，當前有75個締約國，他們中的大部分都同中國企業開展良好的5G合作。包括中國在內的不少國家對該公約第32條關於跨境獲取他國數據的規定有保留，擔心該條款讓國家主權無法得到保障，並為侵犯用戶隱私權留下空隙。



四、華為在哥斯達黎加已運營17年，從3G網絡開始即參與本地電信網絡建設，培養了大量信息技術人才，創造高質量就業，成為利稅大戶，理應得到公平、公正、非歧視對待。



希望哥方在該問題上秉持客觀公正態度，堅持獨立自主，從自身利益出發作出決定。