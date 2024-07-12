去年我國國際海運量接近全球三分之一

中評社北京7月12日電／據經濟日報報導，2023年，中國的國際海運量已近全球海運量的三分之一，長江三峽樞紐、西江長洲樞紐和京杭運河等船閘通過量再創新高，重點物資和國際集裝箱運輸服務保障能力和水平進一步提升。



這是記者11日從2024年中國航海日主論壇暨全國航海日活動周啟動儀式上獲悉的。當日是第20個“中國航海日”，主題為“智慧航海 暢行未來”。



論壇還發布了《2023中國航運發展報告》。報告顯示，2023年，我國水運建設投資完成2015.7億元，同比增長20.1%，一批重大工程進展加快，小洋山北作業區集裝箱碼頭工程水陸域全面開工，平陸運河工程全線動工建設；全國港口集裝箱鐵水聯運量完成1018萬標箱，同比增長15.9%；一批國內精品旅遊客運航線亮點紛呈，國際郵輪運輸全面復航；海運船隊規模保持世界前列，國產LNG運輸船和國產郵輪設計建造取得重大突破；全國已建電子航道圖覆蓋航道里程超過5700公里，長江幹線電子航道圖實現全覆蓋。



我國港口的自動化程度也達到較高水平。目前，我國已建和在建的自動化集裝箱碼頭規模均居世界前列，掌握了設計建造、裝備製造、系統集成和運營管理全鏈條的關鍵核心技術，總體應用規模和技術水平處於國際前列。