海關總署：上半年貨物貿易進出口持續增長

中評社北京7月12日電／據央視網報導，據海關總署網站消息，今年上半年，我國堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，扎實推動高質量發展，經濟延續回升向好態勢，貨物貿易進出口質量持續提升、規模較快增長。



據海關統計，上半年，我國貨物貿易進出口總值21.17萬億元人民幣，同比（下同）增長6.1%。其中，出口12.13萬億元，增長6.9%；進口9.04萬億元，增長5.2%；貿易順差3.09萬億元，擴大12%。按美元計價，上半年，我國進出口總值2.98萬億美元，增長2.9%。其中，出口1.71萬億美元，增長3.6%；進口1.27萬億美元，增長2%；貿易順差4350億美元，擴大8.6%。上半年我國進出口主要特點：



一、貿易規模再創新高，季度走勢持續向好



上半年，我國進出口規模歷史同期首次超過21萬億元；進出口增速逐季加快，二季度增長7.4%，較一季度和去年四季度分別高2.5個、5.7個百分點，外貿向好勢頭得到進一步鞏固。



二、一般貿易、加工貿易、保稅物流進出口均增長



上半年，我國一般貿易進出口13.76萬億元，增長5.2%，占我外貿總值的65%。其中，出口8.01萬億元，增長8.5%；進口5.75萬億元，增長1%。同期，加工貿易進出口3.66萬億元，增長2.1%，占17.3%。其中，出口2.32萬億元，下降1.3%；進口1.34萬億元，增長8.5%。



此外，我國以保稅物流方式進出口2.96萬億元，增長16.6%。其中，出口1.12萬億元，增長13.2%；進口1.84萬億元，增長18.9%。



三、對東盟、美國、韓國進出口增長



上半年，東盟為我第一大貿易夥伴，我與東盟貿易總值為3.36萬億元，增長10.5%，占我外貿總值的15.9%。其中，對東盟出口2.03萬億元，增長14.2%；自東盟進口1.33萬億元，增長5.2%；對東盟貿易順差6994.9億元，擴大36.5%。歐盟為我第二大貿易夥伴，我與歐盟貿易總值為2.72萬億元，下降0.7%，占12.8%。其中，對歐盟出口1.78萬億元，增長0.5%；自歐盟進口9388.7億元，下降2.9%；對歐盟貿易順差8376.7億元，擴大4.6%。美國為我第三大貿易夥伴，我與美國貿易總值為2.29萬億元，增長2.9%，占10.8%。其中，對美國出口1.71萬億元，增長4.7%；自美國進口5779.7億元，下降2%；對美貿易順差1.14萬億元，擴大8.4%。韓國為我第四大貿易夥伴，我與韓國貿易總值為1.13萬億元，增長7.6%，占5.3%。其中，對韓國出口5169.5億元，下降0.6%；自韓國進口6090.2億元，增長15.7%；對韓貿易逆差920.7億元，擴大14.3倍。



同期，我國對共建“一帶一路”國家合計進出口10.03萬億元，增長7.2%。其中，出口5.62萬億元，增長8.4%；進口4.41萬億元，增長5.8%。