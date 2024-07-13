外交部答中評：堅決反對日本炒作中國威脅

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月13日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月12日在例行記者會上就日本2024年版防衛白皮書中涉華內容回答中評社記者提問。林劍指出，日本新版《防衛白皮書》粗暴干涉中國內政，炒作所謂“中國威脅”，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重歷史罪責，沒有資格在台灣問題上說三道四。我們敦促日方深刻反省歷史罪責，堅持走和平發展道路，停止為自身強軍擴武尋找借口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。



中評社記者提問，日本內閣會議今天通過了2024年版《防衛白皮書》，強調日本面臨二戰以來最嚴峻的安保環境。中國的軍事活動日益活躍，朝鮮實質性提升核導能力，中俄聯合巡航是日方防衛政策中重大關切事項，日本必須強化對彈道導彈等防區外武器的防衛能力。白皮書還提到，台灣海峽緊張局勢存在升級可能。中方對此有何評論？



林劍表示，日本新版《防衛白皮書》粗暴干涉中國內政，老調重彈，炒作所謂“中國威脅”，渲染地區局勢緊張，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。



林劍指出，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，有關國防建設和軍事活動正當合理，同其他國家開展聯合巡航，符合國際法和國際慣例。台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。近年，台海局勢緊張的根本原因是“台獨”分裂分子在外部勢力的縱容支持下，不擇手段推行分裂活動。日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重歷史罪責，沒有資格在台灣問題上說三道四。

