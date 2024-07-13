外交部：希望菲恪守承諾　停止炒作非法裁決

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月13日電（記者 海涵）7月12日，菲律賓方面發表紀念南海仲裁案裁決出台8年聲明。外交部發言人林劍在當天例行記者會上就此指出，中方希望菲方恪守承諾，停止利用和炒作非法裁決，早日回到雙邊談判解決爭議的正確軌道上來。



林劍表示，菲律賓單方面提起南海仲裁案背信棄義。應菲方單方面請求建立的臨時仲裁庭越權審理、枉法裁判，所作裁決非法、無效。菲方違背同中方通過雙邊協商談判解決南海有關爭議的共識，違反《南海各方行為宣言》有關由直接相關當事國通過協商談判和平解決爭議的規定，濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決機制、無視中方所做的排除性聲明，執意對中方提起南海仲裁案，中方自始至終不接受、不參與。仲裁庭違背“國家同意”原則，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，有關裁決是非法的、無效的，沒有拘束力。中國不接受、不承認有關裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動，中國在南海的主權和權益在任何情況下不受該裁決的影響。



林劍強調，南海仲裁案本質上是一場披著法律外衣的政治鬧劇。菲方不惜以犧牲中菲關係為代價，實際上已落入美西方國家的圈套和陷阱，為自己戴上枷鎖，成為一些國家構建反華遏華“小圈子”的工具。菲方視裁決和《公約》為其在南海政策和行動的兩大基石，但裁決本身又嚴重背離《公約》，這暴露出菲方立場的自相矛盾。菲方頑固堅持錯誤立場，死守裁決結果不放，只會讓自己在錯誤的道路上越走越遠。



林劍指出，長期以來，從維護中菲雙邊關係和地區和平穩定的大局出發，中國一貫致力於在尊重歷史事實和國際法的基礎上，通過與菲律賓的直接談判和友好協商解決有關爭議。中方希望菲方恪守承諾，停止利用和炒作非法裁決，早日回到雙邊談判解決爭議的正確軌道上來。



