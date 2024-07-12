全國政協召開雙周協商座談會　王滬寧主持

中評社北京7月12日電／據新華社報導，十四屆全國政協第二十一次雙周協商座談會12日在京召開，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧主持會議。他表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央堅持把解決好“三農”問題作為全黨工作的重中之重，帶領全國各族人民打贏脫貧攻堅戰，全面建成小康社會，全面實施鄉村振興戰略，推廣“千萬工程”經驗，鄉村建設和農業農村發展取得歷史性成就、發生歷史性變革。圍繞統籌鄉村基礎設施和公共服務布局協商議政，要深入學習領會習近平總書記相關重要論述，深入學習貫徹中共二十大和即將召開的二十屆三中全會精神，增強履職建言的針對性和實效性。



王滬寧表示，廣大政協委員要圍繞全面推進鄉村振興，聚焦統籌鄉村基礎設施和公共服務布局中的重點問題，深入農村基層和一線，拓展研究視域和深度，提出更多針對性、操作性強的對策建議，助推各項政策部署落地見效。要廣泛宣傳中共中央關於“三農”工作的大政方針，宣傳新時代以來我國農業農村農民發生的新變化、展現的新面貌，營造全社會關心、支持、參與鄉村建設的良好氛圍。



全國政協委員齊扎拉、王傳喜、方傳龍、趙曉燕、柳芳、錢學明、李浩、韓民春、何寄華、孫潔和基層代表陳利眾發言。大家認為，要統籌新型城鎮化和鄉村全面振興，統籌城鄉基礎設施規劃、建設、管護，分類有序推進村莊建設。要提升鄉村基礎設施和公共服務水平，不斷滿足農村居民多樣化多層次需求，讓城鄉居民共享現代文明。要加強鄉村衛生健康服務，推進緊密型縣域醫療衛生共同體建設，改善醫療服務供給質量。要優化鄉村公共文化空間布局和教育、養老等服務，持續改善農村人居環境，建設宜居宜業和美鄉村。



全國政協副主席胡春華、周強、蘇輝、王東峰、蔣作君、何報翔、王光謙、秦博勇出席會議。國家發展改革委、農業農村部、國家衛生健康委負責同志介紹有關情況，並同政協委員協商交流。