商務部全力保障受災地區生活必需品供應

中評社北京7月12日電／據工人日報報導，記者從商務部昨天舉行的新聞發布會上獲悉，汛期以來，商務部全力保障受暴雨洪澇災害影響地區生活必需品供應，目前重點地區保供企業庫存充足。



據商務部新聞發言人何咏前介紹，入汛以來，按照“平急結合”工作要求，商務部保持應急機制激活狀態，密切關注湖南、山東、河南等地汛情影響，指導重點地區加強組織調度，切實保障受災地區群眾基本生活需要。災情發生後，商務部迅速啟動應急響應機制，每日調度重點地區保供情況，加強與有關部門溝通協作，及時掌握汛情、災情動態信息。



在市場供求監測預警方面，商務部緊盯災區市場供求情況，圍繞糧、油、肉、蛋、奶、果、蔬以及方便食品、瓶裝水等生活必需品，加強重點地區量價監測，啟動市場異常零報告制度。



在物資儲備調運方面，重點地區保供企業庫存充足，並已做好應急調運準備。商務部已組織湖南省及周邊省份近700家重點保供企業加大補貨備貨力度，特別是生活必需品備貨量較平時增加10%～30%。截至目前，湖南省重點保供企業已分別向華容縣、平江縣災區調運生活必需品6500餘噸、8000餘噸。



下一步，商務部將持續跟蹤各地雨情汛情影響，緊盯重點地區市場運行情況，全力支持相關地方解決好生活必需品保供困難問題，隨時啟動跨省聯保聯供機制，切實保障災區群眾基本生活需求。