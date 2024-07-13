陳曉鋒答中評：推“熊貓經濟”助力香港發展

香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員、就是敢言創始人兼名譽主席陳曉鋒（中評社資料圖） 中評社香港7月13日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超日前表示，中央送贈香港的一對大熊貓已選定，當局力爭這對大熊貓10月1日到達香港。香港選舉委員會委員、港區全國青聯委員、就是敢言創始人兼名譽主席陳曉鋒接受中評社採訪，他表示，打造熊貓經濟，提升香港的觀光業、文化創意產業和旅遊業發展，同時促進當地就業和經濟增長，香港可以利用熊貓這一獨特的文化資源，吸引更多遊客和投資，讓熊貓成為促進香港經濟繁榮的一塊亮麗名片。



陳曉鋒表示，熊貓自古以來就是中國文化的象徵之一，具有獨特的文化意義和象徵意義。熊貓不僅是珍貴的動物，也象徵著和平、友誼與友愛。中央政府再次贈送香港特區一對大熊貓，可以被視為是對香港回歸27周年的祝福和友好姿態。熊貓的到來也可以促進中國內地與香港特區之間的文化交流和情感連結，強化兩地的緊密聯繫。熊貓是一個具有跨越界別和語言的文化符號，可以拉近人與人之間的距離，幫助人們更加瞭解和尊重彼此的文化與價值觀。



陳曉峰亦表示，香港特區獲得熊貓的贈送，也能提升香港特區在國際上的知名度和形象，加強其在世界上的文化影響力。透過熊貓，可以吸引更多遊客來到香港特區，促進旅遊業的發展，同時也能帶動相關產業的經濟增長。



關於在香港利用熊貓來推動經濟發展方面，陳曉峰表示，可以推行5點舉措。



一，熊貓主題旅遊推廣。推出熊貓主題旅遊路線和活動，吸引更多遊客來香港參觀熊貓，並結合其他景點和活動，打造完整的旅遊體驗。



二，商品銷售和授權。開發以熊貓為主題的紀念品、商品和周邊產品，並與知名品牌合作推出限量版熊貓商品，擴大銷售規模。



三，教育和文化交流。組織熊貓相關的教育活動和文化交流活動，鼓勵人們更深入地瞭解熊貓的生態、保護和文化價值。



四，發展生態旅遊。加強熊貓及其生態環境的保護工作，並將相關的生態旅遊項目納入旅遊推廣計劃，吸引自然愛好者和生態旅遊者。



五，舉辦熊貓文化節。定期舉辦熊貓文化節，展示熊貓文化、藝術和傳統工藝，吸引更多人參與並促進當地文化交流。



陳曉鋒指出，這些舉措將有助於打造熊貓經濟，提升香港的觀光業、文化創意產業和旅遊業發展，同時促進當地就業和經濟增長。香港可以利用熊貓這一獨特的文化資源，吸引更多遊客和投資，讓熊貓成為促進香港經濟繁榮的一塊亮麗名片。