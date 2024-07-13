何建宗答中評：期待大熊貓在香港孕育下一代

一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗博士（圖片由受訪者提供） 中評社香港7月13日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超日前表示，中央送贈香港的一對大熊貓已選定，當局力爭這對大熊貓10月1日到達香港。一國兩制青年論壇創辦人兼主席何建宗接受中評社採訪，他表示，行政長官明確希望在香港孕育熊貓的下一代，這也為香港和內地的科研和學術交流帶來契機，期待相關專家與海洋公園一道，成功繁殖熊貓下一代讓這個香港人多年的心願成為現實。



何建宗認為，熊貓在香港海洋公園出現並非新鮮事，但這次是香港立法完成基本法23條，和香港作為中外文化藝術交流中心的歷史背景下發生，意義就不一樣。香港海洋公園多年以來一直從保護生態和青少年教育的角度推廣大熊貓，日後可以進一步把牠作為中華文化的象徵，跟更多機構和團體合作，為香港作為中外文化藝術中心作出貢獻。



何建宗稱，行政長官明確希望在香港孕育熊貓的下一代，這也為香港和內地的科研和學術交流帶來契機。事實上，海洋公園曾經刷新兩項世界紀錄，大熊貓佳佳是在人類照顧下全球最長壽的大熊貓，而安安則創下人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓紀錄。期待相關專家與海洋公園一道，成功繁殖熊貓下一代讓這個香港人多年的心願成為現實。

