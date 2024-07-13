中評關注：王棟析百年變局下美對華政策演變

北京大學國際關係學院長聘正教授、教育部北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月13日電（記者 李子寧 實習記者 劉子涵）由中國人民大學重陽金融研究院主辦的區域國別論壇之美國系列第二場12日在北京舉行。本場論壇以“百年變局下的全球化趨勢與美國對華政策演變”為主題，由北京大學國際關係學院長聘正教授、教育部北京大學中外人文交流研究基地執行主任王棟主講。



王棟表示，在百年變局下出現了一些新的時代特徵，一是新自由主義的全球化面臨困境，二是俄烏衝突等地區危機引發國際秩序深刻變動，三是世界進入新的動蕩變革期。在數字全球化加速進行的同時又出現很多“逆全球化”的現象，這個就產生了一個矛盾，即一方面全球不平等，包括數字鴻溝正在加大，另外一方面全球化又推動了世界不同地區彼此聯繫範圍和速度的加強，人類命運共同體意識不斷地擴展。與此同時，百年變局下的全球化也呈現出“數字化”、“區域化”、“慢速化”和“再全球化”的特徵，表現在不是“贏者通吃”，而是共同塑造和制定規則以及對舊有體系的“升級和擴容”。



王棟指出，美國從2008年至2020年的對華政策可大致分為四個階段。首先是2008年到2014年，即奧巴馬執政的第一任期到第二任中期，美國認為中國在哥本哈根氣候會議、美對台軍售以及人民幣匯率改革等一系列事件上展現出與以往不同的做法和舉措，表示一貫“低調”的中國正逐步放棄原有的“韜光養晦”戰略，因而出現了所謂的“中國強硬論”。

