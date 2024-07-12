中方對美軍工企業及高級管理人員採取反制措施

中評社北京7月12日電／外交部12日公佈關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定，全文如下：



關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定



（2024年7月12日中華人民共和國外交部令第10號公佈，自2024年7月12日起施行）



美國近日再次宣佈向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對以下美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施：



一、對安杜里爾公司、海上戰術系統公司、環太平洋防務公司、AEVEX航天公司、LKD航天公司、頂峰科技公司等6家後附《反制清單》列明的企業，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產。



二、對宇航環境公司董事長、總裁、首席執行官瓦希德·納瓦比、宇航環境公司高級副總裁、首席財務官凱文·麥克唐奈、安杜里爾公司首席執行官布賴恩·申普夫、安杜里爾公司首席運營官馬修·格里姆、安杜里爾公司負責全球防務的高級副總裁格雷戈里·考斯納等5名後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在我國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止我國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。



本決定自2024年7月12日起施行。



附件：反制清單



外交部



2024年7月12日

