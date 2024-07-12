國台辦：刑事懲治措施針對台獨不針對廣大台胞

中評社北京7月12日電／國務院台辦發言人陳斌華12日答記者問表示，當前台海形勢複雜嚴峻。民進黨當局頑固推動“台獨”分裂路線，拒不承認體現一個中國原則的“九二共識”，持續勾連外部勢力謀“獨”挑釁，是導致台海兵兇戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衞國家主權、統一和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，符合世界各國通行做法，合情合理合法。



有記者問：大陸日前出台懲治“台獨”頑固分子司法文件，民進黨當局對此不斷歪曲抹黑，故意將廣大台灣同胞與極少數“台獨”頑固分子混為一談，企圖混淆視聽、謠言惑眾、製造恐慌，裹挾廣大民眾為“台獨”墊背。對此有何評論？陳斌華作上述回應。



陳斌華強調，刑事懲治措施只針對極少數“台獨”頑固分子。《關於依法懲治“台獨”頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》從標題到正文都清晰指明，刑事懲治措施只針對極少數涉“獨”言行惡劣、謀“獨”活動猖獗的“台獨”頑固分子，及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為。分裂國家罪包括4項具體情形：



一是發起、建立“台獨”分裂組織，策劃、制定“台獨”分裂行動綱領、計劃、方案，指揮“台獨”分裂組織成員或者其他人員實施分裂國家、破壞國家統一活動的。



二是通過制定、修改、解釋、廢止台灣地區有關規定或者“公民投票”等方式，圖謀改變台灣是中國一部分的法律地位的。



三是通過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或者對外進行官方往來、軍事聯繫等方式，圖謀在國際社會製造“兩個中國”、“一中一台”、“台灣獨立”的。



四是利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實，或者打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員的。

