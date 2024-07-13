美歐攻擊中方南海立場主張　外交部闡明立場

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月13日電（記者 海涵）7月11日，美國、歐盟等方面發表聲明，宣稱支持南海仲裁案所謂裁決，攻擊中方在南海的立場主張。外交部發言人林劍在7月12日例行記者會上就此表示，中方注意到美國、歐盟方面發表的聲明，在此闡明以下立場：



一、美國為一已之私，拒絕加入《聯合國海洋法公約》，卻以國際法教師爺姿態對他國落實《公約》情況品頭論足，指手畫腳，充分暴露其以雙重標準選擇性適用國際法的虛偽嘴臉。



二、美國、歐盟等罔顧南海問題的歷史經緯和客觀事實，違反《聯合國憲章》，曲解包括《公約》在內的國際法，其立場主張是完全站不住腳的。



三、美國違背其在南海主權問題上不持立場的公開承諾，慫恿菲律賓提起南海仲裁案，並公然發表聲明為仲裁站台背書，完全是政治操弄，旨在利用盟國、搞亂南海、攪亂地區，實現其打壓中國的險惡目的。



林劍強調，在中國和東盟國家共同努力下，當前南海局勢保持總體穩定。中國將與東盟國家一道，繼續致力於維護南海和平穩定，推動本地區繁榮發展。我們敦促以美國為首的域外國家切實尊重地區國家維護本地區和平穩定的努力，停止採取不利於本地區和平穩定的言行，停止做南海和平穩定的麻煩製造者。



