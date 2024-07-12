中評社北京7月12日電／中華人民共和國和所羅門群島聯合聲明



一、應中華人民共和國國務院總理李強邀請，所羅門群島總理傑里邁亞·馬內萊于2024年7月9日至15日對中國進行正式訪問。



二、訪問期間，中華人民共和國主席習近平會見馬內萊總理，國務院總理李強同馬內萊總理舉行會談。



三、兩國領導人高度評價中所建交5年來雙邊關係取得的長足進步，一致同意深化中所新時代相互尊重、共同發展的全面戰略伙伴關係，構建新時代中所命運共同體。



四、雙方重申將繼續秉持和平共處五項原則，堅定支持對方自主探索符合本國國情的發展道路，持續加強治國理政經驗交流互鑒。中方再次祝賀馬內萊就任總理，支持馬內萊總理和所羅門群島新一屆政府施政努力，相信在馬內萊總理領導下，所羅門群島國家建設將取得新的成就。



五、雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持。中方堅定支持所方維護自身主權和獨立。所方堅定奉行一個中國原則，承認世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府；堅決反對任何形式的“台灣獨立”，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。所方在涉台、涉港、涉疆、涉藏、人權等問題上堅定支持中國。所方充分理解並支持中方在南海問題上的立場，呼籲各相關方就此開展和平對話協商。

