台青“首來族”王崢治：對大陸大為改觀

王崢治（中評社 盧哲攝） 中評社仙都7月13日電（記者 盧哲）海峽兩岸青年共祭軒轅黃帝大典活動12日在浙江省縉雲縣仙都黃帝祠宇舉行。來自第七屆海峽兩岸青年發展論壇的600餘位嘉賓和青年代表同祭軒轅黃帝。台灣銘傳大學新媒體傳播學系二年級學生王崢治在活動後告訴中評社記者，祭祀大典對他來說“算是一個蠻新的體驗了，畢竟我之前不知道自己的祖先是誰。”但現在王崢治知道了——洪秀柱送給參與論壇的兩岸青年一人一個寫有各自姓氏的龍形吉祥物，背後寫有各姓氏的來源。“我的姓氏源於太子晉。我現在知道了我是太子晉的後代。”王崢治說，祭祀大典讓他對祖先和溯源都有了具象化的理解。



第七屆海峽兩岸青年發展論壇於7月6日至12日在浙江杭州及寧波、金華、麗水等地舉辦，本屆論壇主題為“同心同行·共創未來”，論壇活動主要分為開幕會暨主論壇、兩岸青年研習營、論壇閉幕活動等三部分。



這是王崢治第一次來到大陸。他是“鼓起勇氣來的”。因為“沒來大陸之前，我覺得大陸蠻恐怖的，似乎很封建。”但來了之後“大為改觀”，“我覺得跟台灣的生活其實差不多，大家也都蠻有人情味的。唯一的缺點是食物有點不習慣，我不太能吃辣，但這裡的菜好像會比較重口，我平常口味比較清淡所以還有點不習慣。”



王崢治說，自己通過表姐的介紹，瞭解到這個交流項目，“我本身是讀傳播學科系的，想說還是可以來見見世面，所以決定出來看看。”