快評：台北旅展開幕　開放兩岸旅遊呼聲高

中評社快評/“2024海峽兩岸台北夏季旅展”7月12日於台北盛大開幕，大陸有十多個省市的155位公職人員及旅遊業者、文化藝術相關工作人員赴台，並設有70多個攤位，介紹大陸各省市的觀光資源。這是疫情之後規模最大的赴台大陸旅遊交流團，深受台灣旅遊業界歡迎。



在兩岸政治氛圍緊張的當下，能夠順利舉辦這次兩岸旅展並非易事。觀光旅遊業者最大的呼聲是，期待兩岸能夠減少政治障礙、重啟或擴大兩岸旅遊和人員往來。台北市政府觀光傳播局長王秋冬接受中評社訪問表示，觀光旅遊是對城市發展最好的產業，兩岸民眾多加交流來往，一定有助增進感情，減少不必要誤判。



台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍表示，旅展是提供一個交流平台，一方面讓台灣民眾有最新、最完整的大陸旅遊資訊，另一方面也讓兩岸旅遊業者交流。台灣旅行社有約3000至4000家，有9成都是做大陸市場，因此大陸市場對台灣旅遊業者而言，扮演非常重要的角色；希望透過旅展呈現雙方的善意，也希望這樣的善意可以累積，讓兩岸人民可以朝正常交流的方向前進。



兩岸旅遊資源豐富，加上同文同種，兩岸同胞交流往來沒有語言障礙，觀光旅遊本來已成為民眾生活的一部分，但現在因為政治的原因，開放旅遊或減少不必要的政治限制，都成了民眾的一種奢望，折射出當下兩岸關係的不正常狀態，應該引起足夠的重視，期待各方共同努力推動兩岸觀光旅遊業的交流合作。相信兩岸觀光旅遊業的發展，有助於兩岸同胞增進了解、減少誤解、累積互信，也有助於兩岸減少誤判、促進和平。