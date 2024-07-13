華裔青少年探訪燕趙大地　體驗中華文化

華裔青少年在秦皇島山海關老龍頭景區合影。（圖片來源：人民日報） 中評社北京7月13日電／據人民日報報導，穿上戲服，感受中國戲曲的精妙；拿起剪刀，體驗傳統剪紙的魅力；登上長城，尋找中華文明的足跡……近日，2024“探訪燕趙大地·領略大美河北”美國華裔青少年夏令營活動在河北舉行，175名營員及領隊老師在河北共同開啟精彩旅程。此次活動由河北省僑聯主辦，營員分別在石家莊、秦皇島、保定、邯鄲四座城市開展夏令營活動。



“領略燕趙大地的壯美山川，汲取中華五千年悠久歷史文化精髓，體察當代中國日新月異的發展變化，更深刻地瞭解生動立體的中國。夏令營期間，營員通過在河北的所見、所聞、所感，做中美文化交流的小使者，民心相通的橋梁紐帶。”河北省僑聯副主席任卓平說。



探尋古老歷史



“大家猜猜幾百年前，古人是如何在大海中修建長城，還讓長城這麼堅固的？”在秦皇島市老龍頭景區，導游提出的問題，讓這些孩子十分好奇。導游給出了答案：古人在方石上鑿出梯形石槽，兩石相連形成燕尾槽，再澆注鐵粉、鬆香、白礬制成的“凝固劑”，使入海石城成為堅不可摧的海上堡壘。中國人民的聰明才智和古代高超的水下建築技藝讓營員贊嘆不已。



“我以前去過北京八達嶺長城，還是第一次來到建在海上的長城。真是太雄偉太奇妙了！”12歲的營員游奕臻說。



在保定市，營員參觀了當地兩座地標性建築——保定市自然博物館與保定市博物館。在保定自然博物館，營員通過現代化、智能化的方式探索了地球的形成、生命的起源與演化。在保定市博物館，營員一起回望了這座歷史文化名城發展歷程，感受了保定深厚悠遠的歷史文化和熱情淳朴的風土人情。