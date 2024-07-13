夏日的僑港風情街，游人如織。（圖片來源：人民日報 馬華斌攝） 中評社北京7月13日電／據人民日報報導，夏日的廣西北海市銀海區僑港鎮，已進入旅遊旺季，游人如織。大家慕名而至，或是享受各式美食，或是親近碧海銀沙，或是到這裡打卡拍照，讓這個海邊小鎮甚是熱鬧。



這裡曾是中國較大的歸僑安置點之一，95%以上人口是歸僑、僑眷和歸僑的後代。數十年來，一代代僑港人扎根僑鄉，賡續創業精神，將昔日荒蕪灘塗變成美麗漁港，推動這座濱海小鎮從單一的傳統漁業向漁文旅多元交融發展。



煙火氣裡的美食家



夜幕降臨，70後歸僑吳玉明經營的煲仔粉店，客人逐漸多了。



“我們店以米粉、鮮湯為主料，按口味不同和客人需求，搭配豬牛肉、海鮮、香葱、酸笋等佐料，然後用泥煲大火煮沸，一碗鮮美的煲仔粉就可以盛出來了。”聽著吳玉明娓娓道來，記者下單了一碗有牛肉、魚丸、海蝦的煲仔粉品嘗起來，湯濃鬱鮮甜，粉嫩滑爽口。



吳玉明生於越南，4歲隨父母親回到中國。在僑港長大的他，延續祖輩經商的傳統和愛好吃粉的習慣，24歲開始創業開店賣煲仔粉。如今，他的煲仔粉店已經是僑港風情街的“老字號”，獲評北海市非物質文化遺產，他還當上了僑港鎮美食協會會長。



同為風情街“老字號”的還有僑越世家卷粉店。80後店老板阿芬從小跟母親學做越南卷粉，在菜市場擺攤售賣。長大後，她自己創業，在風情街開起了僑越世家卷粉店。阿芬說：“我們延續祖傳的布蒸煮工藝製作的卷粉，皮薄餡飽滿，再配上醋，口感非常好。在餡料上，我們最初衹有豬肉木耳餡。後來，增加了蝦仁蘿蔔等多種餡料，顧客很喜歡。”



如今，阿芬的店不僅銷售卷粉，還有春卷、蝦餅、蝦球、魚丸等。她說，節假日特別是暑假，一天能賣幾千條卷粉，工人們從早到晚忙個不停。為此，她不斷增開店面，最多的時候開到了10家。