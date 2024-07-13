三星罷工持續　恐影響AI芯片生產

圖：三星電子工會成員10日在龍仁三星園區外示威。／法新社 中評社北京7月13日電／據大公報綜合路透社、《福布斯》雜誌報導：韓國芯片巨頭三星電子工會10日起發動無限期罷工，目前將罷工重點轉向高端人工智能（AI）芯片生產線，希望中斷高頻寬記憶體（HBM）工廠的生產，以向管理層施壓。美媒擔憂，三星工人罷工不僅將影響該公司的競爭力，還將衝擊全球芯片供應鏈。



由於與管理層在加薪和假期等問題上談判破裂，擁有3萬多名成員的三星內部最大工會10日宣布無限期罷工。三星生產線大部分是自動化生產，但工會副主席李旭賢（音譯）稱，如果沒有設備、檢查等相關人員，生產必然會出現問題，罷工已導致部分芯片生產線運行速度放緩。工會方面稱，他們目前希望通過中斷平澤HBM工廠的生產向管理層施壓。



三星正在爭取英偉達HBM供應商資格，罷工導致的生產不穩定可能影響英偉達的選擇。世宗大學經營學系教授黃勇植（音譯）說，如果罷工長期化，三星的市場份額將會被國內競爭對手TSMC、SK海力士等擠壓，工人的獎金自然也會下降，恐引發惡性循環。《福布斯》雜誌表示，罷工可能導致三星用於AI加速器、電腦和智能手機的先進記憶芯片生產中斷，進而影響全球芯片供應鏈。三星是全球最大的記憶芯片製造商，在AI熱潮中，記憶芯片是該公司重要利潤來源。