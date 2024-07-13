廣西緊盯違規吃喝　斬斷風腐一體鏈條

該縣紀檢監察幹部深入鄉鎮查閱財務憑證，查找有關問題線索。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月13日電／據中央紀委國家監委報導，廣西壯族自治區柳州市紀委監委聚焦易發多發“四風”問題， 深挖違規公款購買名貴特產、購物卡，違規吃請等問題。



廣西壯族自治區龍勝各族自治縣紀委監委緊盯黨員幹部違規公款吃喝、違規發放福利等“四風”問題開展專項整治，靶向糾治群眾身邊的“蠅貪蟻腐”。



近日，廣西壯族自治區紀委辦公廳印發《違規吃喝專項整治工作方案》，以“吃公函”“吃食堂”“吃老板”“吃下級”及其他違規吃喝問題作為重點，開展專項整治。



《方案》明確要求，各地各部門深化風腐同查。認真梳理在辦嚴重違紀違法案件，對涉及違規吃喝宴請的，堅持事情原由、資金來源、事發場地、問題性質、關聯人員“五必查”，深挖問題線索，並由案件監督管理部門建立台賬，嚴格按幹部管理權限查辦或轉辦督辦，督促推動“由風查腐”“由腐糾風”，對違規吃喝及背後的權權、權錢交易等問題寸步不讓、露頭就打。



二十屆中央紀委二次、三次全會都對健全風腐同查工作機製作出部署。廣西壯族自治區紀委監委堅決貫徹落實全會精神，針對“風腐一體”階段性特點，統籌抓、一體治，不斷健全風腐同查同治工作機制，推動風腐同查同治同審制度化常態化。



以深入調研為先導，構建同查同治機制



五一前夕，廣西壯族自治區紀委監委通報5起違反中央八項規定精神典型問題。通報指出，玉林市委原書記莫樺，2013年至2023年，多次收受管理和服務對象所送禮金、高檔酒水等；多次接受管理和服務對象在私人別墅、公司內部食堂、酒店等安排的宴請；多次接受管理和服務對象安排，攜親屬到南寧市、玉林市等地旅遊；長期無償使用管理和服務對象提供的車輛。莫樺還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年1月，莫樺被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

