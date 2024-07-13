﻿歐爾班海湖莊園晤特朗普　惹歐盟不滿

圖：匈牙利總理歐爾班（左）11日在佛州海湖莊園與特朗普會面。／法新社 中評社北京7月13日電／據大公報援引路透社報導：正在華盛頓出席北約峰會的匈牙利總理歐爾班，當地時間11日前往佛州海湖莊園，與美國前總統特朗普會面。歐洲理事會主席米歇爾12日表示，儘管匈牙利目前擔任歐盟輪值主席國，但歐爾班訪問特朗普莊園，“並非代表歐盟”。



歐爾班當天在社媒平台X發文稱指，與特朗普討論實現俄烏和平的方法，會面帶來好消息，特朗普將解決相關問題。



歐爾班形容這次會面是“和平使命5.0”，他於本月早些時候先後訪問烏克蘭、俄羅斯、中國，然後到華盛頓出席北約峰會。



匈牙利7月1日接任歐盟輪值主席國，為期6個月。歐爾班與俄羅斯總統普京的會面，讓他遭到歐盟成員國“圍攻”。包括歐盟委員會主席馮德萊恩、波蘭總理圖斯克在內的歐洲高官批評歐爾班此舉“未經授權”，匈牙利“無權代表歐盟與俄接觸”。在布魯塞爾11日召開的一次歐盟會議上，匈牙利常駐歐盟代表歐多爾遭到了來自其他成員國代表“前所未有”的口誅筆伐。此次會議持續了兩個多小時，斯洛伐克代表是唯一沒有發言的人。



對於歐爾班的“和平使命”行程，烏克蘭總統澤連斯基稱，歐爾班無法充當俄烏衝突調停人。