內地成港生境外升學最熱門選擇

圖：青年新世界義務總幹事陳嘉敏女士（右三）、青年新世界研究總監吳偉銘先生（左三）和部分受訪同學合影。（圖：大公報） 中評社北京7月13日電／據大公報消息，中學文憑試（DSE）下周三（17日）放榜，除了在本港升學外，部分考生或考慮赴內地、台灣等地方升學。據調查報告顯示，香港中六畢業生選擇內地升學人數在11年內倍增，內地升學占在香港以外地區升學比率呈上升趨勢，由2012年的21.9%上升至2023年的39.7%，為歷年最高。



受訪者考慮內地升學的主要原因包括內地院校收生要求較低、學費較便宜、發展機會多、地理位置接近香港以及有更加多科目可選擇。＼大公報實習記者 汪澤妍（文、圖）



青年新世界昨日發布“2024年香港中學文憑試考生中國內地、台灣地區升學意向問卷調查”結果。青年新世界於今年6月透過真人電話問卷調查，成功訪問了322名應屆文憑試考生，瞭解他們對中國內地及台灣地區升學的取態，對教育局和學校在內地升學輔導支援的意見。



AI與生物科技等學科具競爭力



調查結果顯示，中國內地已成為中六畢業生最受歡迎的境外升學目的地，內地升學占在香港以外地區升學比率由2012年的21.9%上升至2023年的39.7%，為歷年最高，較2014年最低比率的16.7%高出23個百分點。相比2023年英國升學占比23.3%，台灣升學占比12.1%。



青年新世界表示，內地升學占在香港以外地區升學比率呈上升趨勢的原因，主要是由於香港進一步融入大灣區，香港和內地的經濟、文化交流愈發密切，部分同學考慮回內地發展；其次是內地的部分學科例如AI，生物科技等具有競爭力。



調查結果顯示，升學門檻和發展機遇為考生考慮內地升學的主要原因，調查顯示受訪者考慮到內地升學的首五個主要原因分別是：內地院校收生要求比較低（63.8%）、學費較便宜（48.6%）、內地有更多發展機會（46.7%）、地理位置接近香港（46.7%）、有更加多科目可以選擇（45.7%）及有家人及朋友在內地（45.7%）。青年新世界表示，從“內地院校收生要求比較低”為港生前赴內地升學的主要原因可以看出，不少受訪考生仍視內地院校為升學保障。

